Ambulans Şoförlerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Ambulans Şoförlerine Güvenli Sürüş Eğitimi
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Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den 21 ambulans şoförü, 'Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi' almak için bir araya geldi. Eğitim, hem teorik hem de pratik uygulamalarla gerçekleştirildi.

Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den ambulans şoförleri için "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Eğitim Merkezi'nce kentte Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nin gerçekleştirildiği bildirildi.

Eğitime Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den ambulans servisi başhekimliğine bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan 21 sürücünün katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim, Bölge Eğitim Koordinatörü Dr. Efnan Bayrak Erbölükbaş yönetiminde ilimizden 10 eğitimci ve bağlı ilimizden 2 eğitimci desteği alınarak toplamda 12 eğitimci ile gerçekleştirildi. Eğitimin ilk günü teorik, sonraki günlerde ise güvenli ambulans sürüş kurallarına yönelik pratik uygulamalarla katılımcıya tecrübe kazandırılmıştır."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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