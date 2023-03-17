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Önce bariyerlere sonra tıra çarptı! Beylikdüzü'nde hızla gelen otomobil iki kişiye mezar oldu

Güncel Haberler

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda hızla ilerlediği öne sürülen otomobil bariyere vurduktan sonra tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'ndeki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hızla ilerlediği öne sürülen Ediz Çelik (19) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı otomobil bariyere vurduktan sonra savrularak 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Önce bariyerlere sonra tıra çarptı! Beylikdüzü'nde hızla gelen otomobil iki kişiye mezar oldu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Hurda yığını haline gelen otomobildeki Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer (18) olay yerinde öldü. Polis yolu trafiğe kapatırken TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Önce bariyerlere sonra tıra çarptı! Beylikdüzü'nde hızla gelen otomobil iki kişiye mezar oldu

"HIZLI GELİYORDU"

Görgü tanığı Osman Türkmen, "Biraz yağmur vardı kaygandı yerler de, arkadaş da hızlı geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti birden kaza oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Güncel Haberler

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