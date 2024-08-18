Hava Kampüsleri ile Sportif ve Amatör Havacılık Geliştirilecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sportif ve amatör havacılığı geliştirmek ve havalimanlarındaki trafiği hafifletmek için başlatılan 'Hava Kampüs' uygulaması ile ağırlığı 5 bin 700 kiloya kadar olan hava araçları için havaalanı prosedürlerinden ve yoğunluğundan etkilenmeden iniş ve kalkış yapabilecekleri alanlar kurulacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde havacılıkta yaptığımız atılımlar ve yatırımlarla sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen ülkelerden biri olduk. Hava yolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Havacılıkta yeni nesiller yetiştirebilmek için sivil havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağını karşılamak adına modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisi'ni açtık" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe alınan 'Hava Kampüs' uygulamasıyla da sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediğimiz Hava Kampüs uygulaması ile havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kiloya kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'RAPOR OLUMLU DEĞERLENDİRİLİRSE HAVA KAMPÜSLER AÇILABİLECEK'

Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Genelkurmay Başkanlığı başvurunun ulusal güvenliğini, valilikler ise kampüslerin insan ve çevre açısından etkilerini denetleyecek. Rapor olumlu değerlendirilirse hava kampüsler açılabilecek" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, işletmecilerin izni aldığı tarihten itibaren 3 yıl içinde hava kampüsü yapımının tamamlaması gerektiğinin altını çizerek, bu sürede yapılmayan kampüslerin izinlerinin işleme gerek kalmaksızın iptal edilebileceğini belirtti. Ticari amaçlı kullanılacak kampüslerin izinlerinin bir yıl süreyle geçerli olacağını ve her yılın sonunda iznin uzatılması gerektiğini de bildiren Uraloğlu, ticari amaç dışındaki şahıslara ait 5 bin 700 kilo altı kalkış ağırlığına sahip sabit kanatlı hava araçlarının park edileceği kampüsler için izin uzatma şartı gerekmeyeceğini belirterek, "Zararlı bulunan kampüslerin izinleri ise SHGM tarafından iptal edilebilecek" dedi.