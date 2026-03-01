Haberler

Avcılar'da amatör maç sonrası futbolcuların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Avcılar'da amatör maç sonrası futbolcuların tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da oynanan amatör U18 futbol maçı sonrası oyuncular arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Maç 1-1 sona ererken, oyuncuların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı görüldü.

AVCILAR'da oynanan amatör U18 futbol ligi maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga saha kenarında da devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amatör U18 Futbol Ligi 21'inci Ligi'nde mücadele eden Avcılar ekibi İstanbul Aslan Gücü ile Zeytinburnu ekibi Damlaspor Firuzköy'deki Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi İstanbul Aslan Gücü, 26'ncı dakikada Baran Yıldırım'ın golüyle öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde Damlaspor Sakıp Ömer Kurtuluş skoru eşitledi. Maç bu skorla 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle yedek kulübesindeki ve sahadaki futbolcular birbirlerine girdi. Futbolcular kavga sırasında yedek kulübesindeki koltuk ve çöp kutularını birbirlerine attı. İki takımın oyuncuları sahaya girenler tarafından güçlükle ayrıldı. Oyuncuların tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'nu bastılar, ölü ve yaralılar var

Bir ülke daha karıştı! Konsolosluğu bastılar, ölü ve yaralılar var