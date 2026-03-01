Avcılar'da amatör maç sonrası futbolcuların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

AVCILAR'da oynanan amatör U18 futbol ligi maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga saha kenarında da devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amatör U18 Futbol Ligi 21'inci Ligi'nde mücadele eden Avcılar ekibi İstanbul Aslan Gücü ile Zeytinburnu ekibi Damlaspor Firuzköy'deki Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi İstanbul Aslan Gücü, 26'ncı dakikada Baran Yıldırım'ın golüyle öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde Damlaspor Sakıp Ömer Kurtuluş skoru eşitledi. Maç bu skorla 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle yedek kulübesindeki ve sahadaki futbolcular birbirlerine girdi. Futbolcular kavga sırasında yedek kulübesindeki koltuk ve çöp kutularını birbirlerine attı. İki takımın oyuncuları sahaya girenler tarafından güçlükle ayrıldı. Oyuncuların tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı