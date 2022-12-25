Arkadaşlar okey oynamaya oturdu! Masanın 5'ncisini görenler anlam vermekte zorlandı

Arkadaşların oturduğu okey masasında 5'nci olarak bir hindinin yer alması şaşkınlık yarattı. İşin aslını öğrenenler ise durumun nedenini anlayabildi. Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla, 45 yıldır düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvası geleneği devam etti. Ender Yavuzdoğan, bu yıl birinci olarak canlı hindinin sahibi oldu.

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla düzenlenen okey turnuvası 45'inci kez organize edildi. 97 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva, 5 gün sürdü. Turnuvanın son gününde final oyunu, büyük çekişmeye sahne oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun sonunda Ender Yavuzdoğan birinci, Ali Ekşi ikinci, İsmail Karaoğlu üçüncü, Ramiz Kebap ise dördüncü oldu.

"ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA OLDU"

Turnuva birincisi Ender Yavuzdoğan'a ödül olarak canlı hindi, dereceye girenlere ise kesilmiş hindi verildi. Dördüncü kez şampiyon olan Ender Yavuzdoğan, geleneksel hale gelen turnuvanın amacının mahalle takımına destek olmak olduğunu belirterek, "Çok güzel bir turnuva oldu. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tersanespor adına çok güzel bir turnuva oldu. Final müsabakası çekişmeliydi" dedi.

"YOĞUN BİR KATILIM OLDU"

Yavuzdoğan hindiyi beslemesi için bir arkadaşına bağışladığı ve kesilmeyeceği belirtildi. Bu yıl turnuvayı kulübün eski futbolcularından merhum Meftun Uzun adına düzenlediklerini belirten Kulüp Başkanı Serkan Göktaş, "Bu yıl turnuvamıza çok yoğun bir katılım oldu ve 5 gün sürdü. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye de herkesin katılımını bekliyoruz. Şampiyon olan Enver Yavuzdoğan arkadaşımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.