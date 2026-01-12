Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

SARIYER'de İstanbul Süper Amatör Lig 5'inci grup 15'inci hafta karşılaşmasında Reşitpaşaspor ile Göktürk Sarayspor karşı karşıya geldi. Göktürk Sarayspor'un maçı 2-1 kazanarak ligde lider olması sonrası stadyum karıştı. Reşitpaşasporlu futbolcuyla taraftarlar iddiaya göre karşı takımın oyuncularına tekme ve yumruklarla saldırdı. Stadyumun karıştığı kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.45 dışlarında Çayırbaşı Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grup 15. hafta karşılaşmasında ev sahibi Reşitpaşaspor ile konuk takım Göktürk Sarayspor saat 15.00 sıralarında karşı karşıya geldi. Maçın 2'nci dakikasında Reşitpaşa 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona ererken, ikinci devrede 52'nci dakikada Göktürk Sarayspor beraberliği getiren golü attı. 72'nci dakikada Göktürk Sarayspor penaltıdan atılan golle takımını 2-1 öne geçti. Göktürk Saray sahadan 2-1 galip ayrıldı. 39 puana ulaşan deplasman ekibi tekrar liderliğe yükselirken, 37 puanda kalan Reşitpaşa 3'üncü sıraya geriledi.

MAÇ SONRASI STADYUM KARIŞTI

Maçın ardından liderliği kaybeden Reşitpaşaspor futbolcuları ve taraftarları sahaya inerek iddiaya göre Göktürk Sarayspor futbolcularına tekme ve yumruklarla saldırdı. Karşı takımın da karşılık vermesi üzerine stadyum karıştı. Polisin müdahalesiyle futbolcular ve taraftarlar sahadan ayrıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.