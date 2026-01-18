Kars'ta amatör futbol maçında hakeme saldıran kişi gözaltına alındı
Kars'ın Kağızman ilçesinde oynanan amatör futbol maçında, karşılaşmanın sonucuna tepki gösteren futbolcu ve taraftarlar ortalığı karıştırdı. Maçın hakemine saldırdığı gerekçesiyle İ.B. gözaltına alındı.
İlçe stadında amatör ligde oynayan Kağızman Spor Kulübü ile Sarıkamış Spor Lisesi karşılaştı.
Maçın 1-1 tamamlanmasının ardından Kağızmansporlu futbolcu ve taraftarlar sonuca tepki gösterdi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sahaya giren İ.B, maçı yöneten hakeme saldırdı.
Gözaltına alınan İ.B. işlemleri için İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel