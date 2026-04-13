Amasyaspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta Amasyaspor, ligin 28. haftasında Fatsa Belediyespor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü 54. dakikada Onur Kolay'dan geldi.
12 Haziran Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Kaan Kara, Ahmet Oğuz Yılmaz ve İsmail Çetin yönetti.
Ev sahibi ekip, maçın 54. dakikasında Onur Kolay'ın attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Amasyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk