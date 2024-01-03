Amasyalı öğretmenin projesiyle öğrenciler kitap okuma alışkanlığı kazandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde görev yapan Amasyalı Türkçe öğretmeni Enes Topal, başlattığı "Altı Çizili Cümlem" projesiyle öğrencilerinin kitap okuma oranını artırdı.

Büyükçiftlik İlk ve Ortaokulunda görevli Topal, kitap okuma alışkanlıkları düşük olan öğrencilerini teşvik etmek amacıyla geçen eğitim yılının ikinci döneminde okul idaresinin de desteğiyle "Altı Çizili Cümlem" projesini başlattı.

Okulda yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu kütüphaneyi de değerlendirmek isteyen Topal, ilk etapta düzenlediği etkinliklerle öğrencilerini kitap okumaya teşvik etti.

Daha sonra öğrencilerinden okudukları kitaplarda etkilendikleri cümlelerin altını çizmelerini isteyen Topal, sınıfta oluşturduğu afişe bu cümleleri yazdırdı.

Bu sayede öğrencilerinin okuma kültürü kazanmasını sağlayan Topal, öğrencilerin iç dünyasını etkileyen cümleleri bir araya getirerek, "Altı Çizili Cümlem" adı altında kitaplaştırdı.

"Veliler de kitap okumaya başladı"

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere okuma sevgisini kazandırma amacıyla başlattığı projenin güzel sonuçlara vesile olduğunu söyledi.

Okulun kütüphanesinden yararlanarak öğrencilere sürekli yeni kitaplar verdiğini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Öğrencilerim, okudukları kitaplarda en sevdikleri ya da en çok etkilendikleri cümlelerin altını çiziyor. Bu cümleleri sınıflara astığımız afişlere yazıyorlar. Öğrencilerin sahiplendiği bir proje oldu. Daha sonra tamamlanan afişleri topladım ve cümleleri bir araya getirerek kitaplaştırmaya karar verdim. Bir yayınevine gönderip basımını yaptırarak öğrencilere dağıttım. Şu anda ilk kitabımız çıktı, bunu devam ettirmek istiyoruz."

Projenin amacına ulaştığını, bu sürece velilerin de dahil olduğunu anlatan Topal, "Olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerimizin okumaya karşı ilgileri arttı. Evde okudukları kitabın önemli cümlelerinin altını çizen öğrenciler, ertesi gün bu cümleleri afişe asmak için sabırsızlanıyor. Bu projeyle bütün öğrencilerimizin gönlüne girmek istedik. Velilerimiz de bize destek vermeye başladı. Şu ana kadar güzel bir ilerleme sağladık. Bu projeyle öğrencilerimiz daha çok okuyacak ve hayal dünyaları gelişecek." ifadelerini kullandı.

"Kitapta ismimin olmasına çok sevindim"

Öğrencilerden Muhammet Toktamış ise öğretmeninin altı çizili cümlelerle hazırladığı kitabın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bu kitabı çok sevdim. Öğretmenimin yaptığı etkinlik sayesinde kitap okuma alışkanlığım arttı. Bir sürü cümle yazdım. Etkinlikten önce hiç hikaye okumuyordum. Bu etkinlik sayesinde 6 kitap bitirdim." dedi.

Öğrenci Ayşe Zeydan da "Bu proje sadece okulumuzdaki öğrencileri etkilemekle kalmadı, çevremize de yayıldı. Daha önceden kitap okumayı sevmiyordum. Sonra bu projeyle cümleler yazdım. Kitap okuyup cümleleri afişe yazdım. Kitapta ismimin olmasına çok sevindim. Kitap okumak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Velilerden Sadık Çiçek, öğrencilerde oluşan okuma azminin kendilerini de etkilediğini, çocuklarla kitap okumaya başladıklarını belirterek, Topal'a gayretlerinden dolayı teşekkür etti.