Amasya Ziyaret'te taşkın koruma ve yol çalışmaları Vali Bakan'la incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Ziyaret beldesinde süren altyapı, taşkın koruma ve yol çalışmaları yerinde incelendi. İncelemeye Vali Önder Bakan ve Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu ile DSİ Şube Müdürü Fatih Örmekaya katıldı.
Amasya'nın Ziyaret beldesinde devam eden altyapı, taşkın koruma ve yol çalışmaları yerinde incelendi.
Çay Ağzı mevkisinde taşkın koruma ve yol yapımı, Dikenli Dere'nin yan derelerinde ise taşkın koruma çalışmaları sürüyor.
İncelemelerde Değirmenler bölgesindeki yapım çalışmaları, Yeşilırmak yatağının temizlenmesi, yol genişletme ve dolgu çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alındı.
Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen incelemelere Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Fatih Örmekaya ve belediye meclis üyeleri katıldı.