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Amasya Valisi Yılmaz Doruk İçin Veda Töreni Düzenlendi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk İçin Veda Töreni Düzenlendi
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle vali-mülkiye başmüfettişliğine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk için veda töreni yapıldı. Doruk, Amasya'daki görevine duyduğu minneti dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliğine" atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk için veda töreni düzenlendi.

Vali Doruk, valilikte düzenlenen törende, Amasya'daki görevinin hayatında önemli yeri bulunduğunu belirterek, "Benim yerime gelecek arkadaşımız da çok başarılı olacaktır, ona da şimdiden başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin." ifadesini kullandı.

Amasya'nın her türlü nimetin verildiği çok güzel bir il olduğunu, kente hizmet etmekten dolayı kendini şanslı hissettiğini dile getiren Doruk, "Bu başarının içerisinde arkadaşlarımızın hepsi vardı. Bütün kamu görevlileri, bizlere gerçekten çok büyük destek verdi. Onların desteği olmasaydı tek başımıza bu hizmeti vermemiz mümkün değildi. Onlara şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle valilik binası girişinde vedalaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Doruk, ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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