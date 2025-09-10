Haberler

Amasya Valisi Önder Bakan, Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerin barınma koşullarını inceledi ve yeni dönem hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, incelemeler sırasında öğrencilerin barınma koşulları, sosyal alanlar ve yeni döneme yönelik yapılan hazırlıklar yerinde incelendi.

Vali Bakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimize gelen öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurtlarımızdaki hazırlıklarımızı tamamladık. Amasya'mızda güzel ve başarılı bir üniversite dönemi geçirmelerini temenni ediyorum."

Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Osman Ercan da Vali Bakan'a eşlik etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç: Onu daha çok seviyordu

Annesi ve üvey kardeşini öldürdü, ifadesi kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.