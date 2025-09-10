Amasya Valisi Önder Bakan, Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, incelemeler sırasında öğrencilerin barınma koşulları, sosyal alanlar ve yeni döneme yönelik yapılan hazırlıklar yerinde incelendi.

Vali Bakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimize gelen öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurtlarımızdaki hazırlıklarımızı tamamladık. Amasya'mızda güzel ve başarılı bir üniversite dönemi geçirmelerini temenni ediyorum."

Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Osman Ercan da Vali Bakan'a eşlik etti.