Amasya Valisi Önder Bakan, Muhtarlarla Toplandı

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıda, Vali Bakan ilçelerde köy ve mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Muhtarları devletin temcilsi olarak gördüklerini ifade eden Vali Bakan,

"Özellikle köylerimizdeki sorunları muhtarlarımızın dile getirmeleri ve bizlerinde imkanlar ölçüsünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla beraber el birliği içerisinde koordinasyonu gerektiren bazı hususlarda da gerekli koordineyi ederek sorunların çözüm noktasında olmak için bir araya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, umarın bazı sorunları burada çözeriz" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile Taşova Kaymakamı Salih Kartal katıldı.