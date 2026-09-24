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Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek'te muhtarların taleplerini dinledi

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Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek'te muhtarların taleplerini dinledi
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde mahalle ve köy muhtarları, Vali Önder Bakan ve protokol üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda muhtarların ilettiği sorun ve talepler dinlenerek ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, muhtarların mahalle ve köylerine ilişkin talep ve önerileri ele alındı.

Protokol üyeleri, muhtarların ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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