Amasya Valisi Önder Bakan, 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin'i ziyaret etti.

Serin ile bir süre sohbet eden Bakan, "Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettik. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.