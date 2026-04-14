Amasya Valisi Bakan'dan Taşova'da okullara ziyaret

Amasya Valisi Bakan'dan Taşova'da okullara ziyaret
Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde Ballıdere Ömer Saray ilkokulu ve Ortaokulu ile Akınoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde Ballıdere Ömer Saray ilkokulu ve Ortaokulu ile Akınoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Vali Bakan ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, çocukların akademik alanlarındaki başarılarının da kıymetli olduğunu ama iyi bir insan yetiştirmek ve sevdiği işi yapmalarının da önem taşıdığını söyledi.

Toplumun bütün temel değerlerinin bugünün gençleri üzerinde yükseleceğini dile getiren Bakan, daha iyi olmaları için kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlarla el birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Amasya genelinde depreme dayanıksız olan ve boşaltılan okulların tamamının yıkımının tamamlandığını anlatan Bakan, "Yatırım programları kapsamında bazı okullarımızın yapımı devam ediyor. Bu süreçler hem teknik hem de bütçe bazlı devam ediyor. Ayrıca geçen yıl Spor Toto Teşkilatı ile yaptığımız protokol gereği Amasya'ya önemli spor yatırımları aldık. İl genelinde 15 halı saha yapımı almıştık, bunlardan birini de Akınoğlu okulumuzun bahçesine yaptık." ifadesini kullandı.

Vali Bakan, okul bahçesine yapılan halı sahada öğrencilerle futbol oynayıp penaltı atışı da yaptı.

Ziyarete Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal ile diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti

Henüz 17 yaşındaydı! Liseli Sude'den acı veda
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı

Ateşkes bitti, ilk saldırı büyük oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!

Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı