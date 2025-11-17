Amasya Üniversitesi ve TSO Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) arasında üniversite, özel sektör işbirliğini güçlendirmek ve mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla "Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Merzifon TSO'da gerçekleştirilen imza törenine, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Merzifon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Almaç, Meclis Başkanı Fatih Karaduman, Merzifon MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Onur Çapkulaç ve TSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Turabi, burada yaptığı konuşmada, protokolün yükseköğretim ile sanayi arasında köprü görevi göreceğini söyledi.

Hayata geçirilen iş birliğinin bölgesel kalkınmaya katkı sunacağını dile getiren Turabi, "Üniversite olarak uygulamalı eğitime büyük önem veriyoruz. Bu tür iş birlikleri, öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının artmasına önemli katkı sağlayacaktır."dedi.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Meslek Yüksekokullarının eğitim müfredatlarının sektörün ihtiyaç ve taleplerine göre güncellenmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanması, atölye ve laboratuvar desteğinin verilmesi ile öğrencilerin iş yeri eğitimi ve staj süreçlerinin TSO üyesi işletmelerde yürütülmesi planlanıyor.