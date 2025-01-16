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Amasya Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Amasya Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylar ve yaşam fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde ödüllendirilen fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alkış, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Turabi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" karesine oy verdi.

Turabi, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerini tercih etti.

Turabi, tarihe geçen fotoğraflar için AA muhabirlerine teşekkür etti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını anlatan Turabi, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının fedakar muhabirlerini, foto muhabirlerini, tüm habercilerini emeklerinden, katkılarından dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca yarışmayı düzenleyen, başlatan ve ilerleten Anadolu Ajansının bütün yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı, Türkiye'nin dünyaya yansıyan en önemli markalarından biri. Kurtuluş Savaşı ile yaşıt tarihi olan bir ajans. Hem ülkemiz hem de tarihimiz için son derece önemli bir ajans."

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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