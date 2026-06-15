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Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çekin son yolculuğuna uğurlandı

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çekin son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin'in cenazesi toprağa verildi.

Rektörlük bahçesinde düzenlenen törene, Çekin'in ailesi ve yakınları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.

Rektör Turabi, törende yaptığı konuşmada, Çekin'in aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çekin'in üniversite camiasında sevilen bir isim olduğunu belirten Turabi, "Nezaketi, zarafeti, beyefendiliği ve her sorunu tatlı dille çözen yapıcı karakteriyle bu kampüsün adeta neşesi ve huzuru olmuştur." dedi.

Daha sonra Çekin'in cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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