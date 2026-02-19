Haberler

Amasya Üniversitesinde "Yapay Zekanın Öğrenme Süreçlerine Etkisi Çalıştayı" düzenlendi

Amasya Üniversitesinde 'Yapay Zekanın Öğrenme Süreçlerine Etkisi Çalıştayı' düzenlendi
Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, yapay zekanın eğitim süreçlerine etkilerini ele alan bir çalıştay düzenledi. Öğrenciler, yapay zeka uygulamalarını değerlendirerek etik sorumluluk ve akademik dürüstlük konularını tartıştı.

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından "Yapay Zekanın Öğrenme Süreçlerine Etkisi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İpekköy Yerleşkesi Mihri Hatun Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yapay zekanın öğrenme süreçlerine katkısı, kişiselleştirilmiş eğitim uygulamaları, ölçme ve değerlendirme alanındaki dijital dönüşüm ile akademik üretkenlik üzerindeki etkileri ele alındı.

Çalıştay, fakültenin farklı bölümlerinden öğrencilerin kendi disiplinleri çerçevesinde yapay zeka uygulamalarını değerlendirmesi ve etik sorumluluk, akademik dürüstlük, bilinçli teknoloji kullanımı konularının görüşülmesinin ardından sona erdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, çalıştayın verimli geçmesini diledi.

Yapay zekanın eğitim süreçlerinde köklü değişimlere yol açtığını dile getiren Kılıç, üniversitelerin bu dönüşümü doğru yönetme ve yönlendirme sorumluluğu taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Turan
