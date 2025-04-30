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Amasya'da bahar ortasında kar sürprizi

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Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatlerinden itibaren başlayan karla birlikte Akdağ Yaylası ve çevre köyler beyaza büründü.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

LAPA LAPA KAR YAĞDI

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akdağ Yaylası ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Amasya'da bahar ortasında kar sürprizi
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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