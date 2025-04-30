Amasya'da bahar ortasında kar sürprizi
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatlerinden itibaren başlayan karla birlikte Akdağ Yaylası ve çevre köyler beyaza büründü.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
LAPA LAPA KAR YAĞDI
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Akdağ Yaylası ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
5 SANTİMETREYE ULAŞTI
Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel