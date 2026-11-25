Amasya'nın Taşova ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında etkili olan karla 1700 rakımlı yaylalarda yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında kar etkili oldu.
Beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylalarda güzel görüntüler oluştu, yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.
Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA