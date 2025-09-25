Amasya'nın Taşova İlçesinde Otluk Alanda Yangın Çıktı
Amasya'nın Taşova ilçesinde Uluköy Yolu mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının kontrplak fabrikasına sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Uluköy Yolu mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yan tarafta bulunan kontrplak fabrikasına sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel