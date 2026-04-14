Amasya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Taşova'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı 1700 rakımlı yaylaları beyaza bürüdü, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
İlçeye bağlı Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında etkili olan kar yağışı, araziyi beyaz örtüyle kapladı.
Beyaza bürünen 1700 rakımlı yaylalarda güzel görüntüler oluştu, yayla evlerinin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt