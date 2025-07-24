Amasya'nın Renkleri Sergisi Açıldı

Amasya Kent Konseyi tarafından hazırlanan "Amasya'nın Renkleri" konulu serginin açılışı yapıldı.

Darüşşifa (Bimarhane)'da gerçekleştirilen törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Milletvekili Haluk İpek ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Bakan, serginin Amasya'nın kültürel mirasına dikkat çekmek ve yerel sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Sergi, Amasya'nın çeşitli kültürel ve tarihi öğelerini bir araya getirirken, ziyaretçilere ilin renkli ve zengin mirasını keşfetme imkanı sunuyor.