Amasya'nın Renkleri Karma Resim Sergisi Sanatseverlerden İlgi Gördü

Amasya Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen, Amasya'nın Renkleri Karma Resim Sergisi, sanatseverlerden ilgi gördü.

Amasyalı sanatçıların eserlerinden oluşan resim sergisi Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp Tarihi Müzesi'nde Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve protokol üyeleri ile sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Proje Koordinatörü ve Kent Konseyi Kültür Sanat Başkan Yardımcısı Şaziye Çuhadar, Amasyalı ressamları uzun süredir bir araya toplayıp bir sergi düzenlemeyi hayal ettiğini bunu başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Aynı zamanda sergiye ressam olarak da katılan Çuhadar, Amasya sevdalısı olduğunu ifade ederek,

"Amasya Belediyesi desteğiyle sergimizi hayata geçirdik. Amacımız Amasya'yı tanıtmak ve kentte sanatsal faaliyetleri arttırmak. Amasya'da sanatı yükseltmeyi hedefledim. Sergimize gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bu tür etkinliklerimiz artarak sürecek. Sergiye emeği geçen başta konsey üyesi arkadaşlarım ve ressamlarımıza teşekkür ediyorum. "

Bimarhane'de 7 gün açık kalacak sergide 9 ressamın 36 eseri sergileniyor.