Amasya'nın Göynücek İlçesinde 15 Temmuz Kutlamaları
Göynücek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla süslendi. Vatandaşlar, darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla süslendi.
İlçe genelinde vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Göynücek'te sabah saatlerinden itibaren sokaklar, kamu binaları, dükkanlar ve konutlar bayraklarla donatıldı.
Göynücek Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığından yapılan açıklamalarda, vatandaşların gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel