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Amasya Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, fen lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Fuarın açılışına, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Güldoğan, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, fen lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Güldoğan, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Bilim fuarlarında başarılı çalışmalara imza atıldığını aktaran Güldoğan, fuarın açılmasında emeği geçen okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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