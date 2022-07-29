Amasya haber | Bosna Hersek'te inşaattan düşen ve hayatını kaybeden işçi Amasya'da toprağa verildi - Haberler

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Amasya haber | Bosna Hersek'te inşaattan düşen ve hayatını kaybeden işçi Amasya'da toprağa verildi

Amasya haber | Bosna Hersek'te inşaattan düşen ve hayatını kaybeden işçi Amasya'da toprağa verildi

Amasya haberlerine göre Bosna Hersek'te inşaattan düşerek ölen işçi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde defnedildi.

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Bosna Hersek'te inşaattan düşerek ölen işçi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Orhan Gündüz, (54) Banja Luka kentindeki apartman inşaatının 3'üncü katında çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Gürbüz'ün cenazesi, Bosna Hersek'ten alınarak, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine getirildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündüz'ün cenazesi, ikindi vakti Kılıçarslan Camisi'nde kılınan namazın ardından Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gündüz'ü çok yakından tanıdığını ve iyi bir insan olduğunu söyledi.

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Üçok, şunları kaydetti:

"Yurt dışında elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenabı Allah cenneti ile ödüllendirsin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Üç gündür ailesi, cenazenin gelmesini bekliyordu. Biz de yakından takip ettik. Bosna Hersek'in, Banja Luka Konsolosu ile de görüştük. Cenazenin bir an önce Türkiye ye getirilmesi noktasında bizim de gayretimiz ve desteğimiz oldu."

AA / Cihan Okur - Güncel

Orhan Gündüz Suluova Amasya Güncel Haberler

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