Amasya Göynücek'te market, kasap ve gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldı

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıta denetimleri yapıldı.

Göynücek Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren market, kasap ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları, işletmelerin temizlik ve hijyen şartları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerin ardından özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ilçedeki çocukların ve tüm hemşehrilerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA