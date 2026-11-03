Amasya Göynücek'te Karaşar köyünde 81 öğrenciye sağlık semineri verildi

Amasya Göynücek'te Karaşar köyünde 81 öğrenciye sağlık semineri verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Göynücek'in Karaşar köyünde 6 öğretmen, 1 idareci ve 81 öğrenciye sağlık semineri düzenledi. Seminerde hijyen, ağız ve diş sağlığı, dengeli beslenme ve organ bağışı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde sağlık semineri düzenlendi.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Göynücek'in Karaşar köyünde, 6 öğretmen, 1 idareci ve 81 öğrenciye sağlık semineri gerçekleştirildi.
Karaşar köyü sağlık personeli Nurettin Çaylak tarafından verilen seminerde, hijyen ve doğru el yıkama, ağız ve diş sağlığı, dengeli sağlıklı beslenme, organ ve doku bağışı, okul çağı diyabet, karbon monoksit zehirlenmesi, akılcı antibiyotik kullanımı, dijital bağımlılıkla mücadele, temiz çevre ile sağlıklı beslenme konularında bilgilendirilme yapıldı.
Kaynak: AA