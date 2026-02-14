Haberler

Cenazesine gittikleri kişiyle yan yana defnedildiler

Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Bozkurt ve Ümit Çotanak, amcasının cenazesine katılmak üzere yola çıkarken hayatlarını kaybetti. Cenazeleri Ordu'da defnedildi.

??????? Amasya'nın Taşova ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişi, cenazesine gittikleri kişiyle Ordu'da aynı mezarlıkta defnedildi.

Amcasının cenazesine katılmak için İstanbul'dan hareket eden Zafer Bozkurt (42) yönetimindeki otomobilin dün Taşova ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü ile beraberindeki arkadaşı Ümit Çotanak'ın (42) cenazeleri, Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi.

Ümit Çotanak ve Zafer Bozkurt ile iki gün önce yaşamını yitiren amcası Turan Bozkurt (72) için Alankent Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, amca-yeğen ile Çotanak'ın yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Alankent Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
500

