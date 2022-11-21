"Durumu ağır" demişlerdi! Amasya'daki kazada yaralanan Sergen Deveci'nin son durumunu Bakan Koca açıkladı

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza sırasında otobüste bulunan oyuncular arasında yer alan Sergen Deveci'nin ağır yaralandığı iddia edildi. Bakan Koca ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ağır yaralı kimsenin olmadığını dile getirdi. Deveci'nin tedbir amacıyla hastanede tutulduğu ve tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralıların arasında ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci ve arkadaşlarının olduğu belirtildi. Fersoy ve İşiten'in durumlarının iyi olduğu açıklanırken, Sergen Deveci'nin durumunun ise ağır olduğu öne sürüldü.

Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy

"YARALILARIMIZ ARASINDA DURUMU AĞIR OLAN YOK"

Kazada yaralananların son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Dün gece Amasya Merzifon'da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

DEVECİ TEDBİR AMACIYLA YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

Öte yandan, durumunun ağır olduğu konuşulan Sergen Deveci'nin son durumuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Deveci hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Tedavisinin ardından da taburcu edilecek.