Polisler arızalı araca yardım etti

AMASYA'da arızalanan otomobil, uygulama noktasında görev yapan polislerin yardımıyla güvenli alana çekildi. Sürücü, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Taşova yolu kavşağındaki polis uygulama noktasında meydana geldi. 34 UM 6885 plakalı otomobil, uygulama noktasına yakın bir yerde seyir halindeyken arızalandı. Arızalanan otomobili fark eden trafik ve asayiş polisleri, aracın yanına giderek sürücüye yardımcı oldu. Polis ekipleri, arızalanan otomobili itekleyerek güvenli alana çekti.

Polislerin yardımıyla otomobil güvenli alana alınırken, sürücü kendisine yardımcı olan trafik ve asayiş ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı