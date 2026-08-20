Amasya'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlık denetimleri

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında kentteki okullarda incelemelerde bulundu.

Katipoğlu, yeni eğitim dönemi öncesi yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla Albayrak Şehit Yusuf Kaya İlkokulu, Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu, Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu, Aydınca Şehit Recep Bodur Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ezinepazar Atatürk İlk-Ortaokulu ile Uygur Şehit Eraslan Güngör İlk-Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulkadir Polat'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Katipoğlu, okul idarecilerinden yürütülen projeler ve fiziki hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Eğitim ortamlarının yeni döneme eksiksiz hazır hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Katipoğlu, gayretli çalışmalarından dolayı okul yöneticilerine ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA