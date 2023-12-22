Amasya'da 'Yalnız Değilsiniz Projesi' Kapanış Programı Yapıldı

Amasya Valiliği himayesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen, "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin kapanış programı yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, projeden 7 bin 114 çocuk ve gencin faydalandığını söyledi.

Devletin hem örgün hem de yaygın eğitim kurumları aracılığıyla özellikle çocuk ve gençlerin eğitimi için çaba sarf etmekte olduğunu ve bu alanda gerekli okul, teknolojik altyapı ve nitelikli eğitim personeli ihtiyaçlarını karşılandığını anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Tabii eğitim sadece belirli bir kurumun görevi ve sorumluluğu da değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, toplumumuzun 7'den 70'e tüm kesimlerine hitap edecek projeleriyle toplumsal eğitime katkı sağlayabilirler. İl Emniyet Müdürlüğümüz de Toplum Destekli Polislik vasıtasıyla oldukça önemli bir projeyi hayata geçirerek, başarıyla nihayete erdirmiştir. Toplum Destekli Polisliğin amaçlarına uygun şekilde Amasya'mızda yaklaşık 9 aydır uygulanan 'Yalnız Değilsiniz Projesi" de polis vatandaş işbirliğinin en güzel tezahürlerinden biridir. Dezavantajlı bireylerin sosyal hayata adapte olmaları ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen proje ile çeşitli mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenlenmiş, farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler ve sosyal aktivitelerle toplam 7 bin 114 çocuk ve gencimize ulaşılmıştır."