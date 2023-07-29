Üye Girişi
Haberler

Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Lübnan uyruklu A.A. adliyeye sevk edildi.

Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi

AMASYA - Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi Lübnan uyruklu A.A. adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahsın Amasya'da yakalandığını açıklamıştı.

Açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Güncel

Lübnan Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title