Amasya'da "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı düzenlendi
Amasya'da "İstiklale Giden Yolda Türkiye Şehitlerini Anıyor" programı gerçekleştirildi.
Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Belediye Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda İl Müftü Yardımcısı Yılmaz Özbakır tarafından şehitler için dua edildi.
Çanakkale Zaferi'nin simge kahramanlarından Kınalı Hasan'ın kahramanlık öyküsünün anlatıldığı etkinlikte, katılımcılara müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar ve eserler seslendirildi.
Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.