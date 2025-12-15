Uçuruma uçan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AMASYA'da uçuruma uçan traktörün sürücüsü Mehmet Çakır (65) yaşamını yitirdi, eşi Samiye Çakır ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Taşova ilçesinde Yeşiltepe köyünde meydana geldi. Mehmet Çakır'ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Çakır yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Samiye Çakır ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Samiye Çakır, Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Çakır'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.