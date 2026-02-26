Haberler

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu; anne ile kızı yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu; anne ile kızı yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç Yeşilırmak nehrine uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, anne ve kızı yaralandı.

KAZA KAMERADA

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeşilırmak'a uçan otomobildeki anne ile kızının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta 2 aracın çarpışması, otomobilin köprünün demir korkuluklarını kırarak nehre savrulması ve suda sürüklendiği anlar yer aldı.

Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP ilk sırada
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir