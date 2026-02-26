Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu; anne ile kızı yaralı
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç Yeşilırmak nehrine uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, anne ve kızı yaralandı.
KAZA KAMERADA
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeşilırmak'a uçan otomobildeki anne ile kızının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta 2 aracın çarpışması, otomobilin köprünün demir korkuluklarını kırarak nehre savrulması ve suda sürüklendiği anlar yer aldı.
Şerife Serap KARA/AMASYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı