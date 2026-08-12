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Gümüşhacıköy'de Kaza Anları Kamerada

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet ve otomobillerin karıştığı trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kazaların ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da yer aldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kazalarda motosiklet ve otomobillerin çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, kazaların ardından çevrede bulunanların yardıma koşması da yer aldı.

Kaynak: AA
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