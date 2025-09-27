Amasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

AMASYA'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yağcıabdal köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Amasya'dan Tokat yönüne seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 31 AZF 171 plakalı TIR, Yağcıabdal Köyü Kavşağı'ndan Amasya yönüne geçmeye çalışan Ali Güngör yönetimindeki 60 AEG 847 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Güngör yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Güngör, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör, burada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.