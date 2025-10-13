Haberler

Amasya'da 'Temiz Çevre Projesi' Kapsamında Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıldı

Amasya'da 'Temiz Çevre Projesi' Kapsamında Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Amasya İl Müftülüğü iş birliğiyle yürütülen 'Temiz Çevre Projesi' çerçevesinde 5 camide temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik, kahvaltı programı ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülen "Temiz Çevre Projesi" kapsamında, 5 camide temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı.

Kamu yararına çalışma tedbiri bulunan yükümlülerin katıldığı çalışmaların ardından, Amasya Sultan II. Bayezıt Camii Külliyesi'nde kahvaltı programı düzenlendi.

Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban yaptığı konuşmada, "temiz Çevre Projesi" kapsamında yapılan çalışmaların ve kamu yararına yapılacak diğer tüm faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade ederek, yükümlülere, verdikleri emek nedeniyle teşekkür etti.

Amasya İl Müftüsü Yılmaz Özbakır ise camilere verilen destekten dolayı Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından dua ve hediye takdimiyle sona erdi.

Programa Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, kurum çalışanları ve yükümlüler katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.