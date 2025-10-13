Amasya'da 'Temiz Çevre Projesi' Kapsamında Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıldı

Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülen "Temiz Çevre Projesi" kapsamında, 5 camide temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı.

Kamu yararına çalışma tedbiri bulunan yükümlülerin katıldığı çalışmaların ardından, Amasya Sultan II. Bayezıt Camii Külliyesi'nde kahvaltı programı düzenlendi.

Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban yaptığı konuşmada, "temiz Çevre Projesi" kapsamında yapılan çalışmaların ve kamu yararına yapılacak diğer tüm faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade ederek, yükümlülere, verdikleri emek nedeniyle teşekkür etti.

Amasya İl Müftüsü Yılmaz Özbakır ise camilere verilen destekten dolayı Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından dua ve hediye takdimiyle sona erdi.

Programa Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, kurum çalışanları ve yükümlüler katıldı.