Amasya'da Taşkın Risklerine Karşı Koordinasyon Toplantısı

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Amasya'da, olası taşkın risklerine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda akarsu ve ırmaklarda meydana gelebilecek taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Amasya'da, olası taşkın risklerine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il ve ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda akarsu ve ırmaklarda meydana gelebilecek taşkınların önlenmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, taşkın riskine karşı hazırlıklı ve bilinçli hareket etmenin önemine vurgu yaparak, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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