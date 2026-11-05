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Amasya'da tarihi yapılar lösemili çocuklar için turuncu ışıkla aydınlatıldı

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Amasya'da tarihi yapılar lösemili çocuklar için turuncu ışıkla aydınlatıldı
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Amasya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı turuncu ışıkla aydınlatıldı. Valilik ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle yapılan çalışmayla lösemili çocukların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Amasya'da lösemili çocuklara destek için tarihi yapılar turuncuya büründü.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kentin simge yapıları Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı turuncu ışıkla aydınlatıldı.

Valilik ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen çalışmayla lösemili çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Etkinlik çerçevesinde aydınlatılan simge yapılar dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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