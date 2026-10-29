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Amasya'da tarihi yapılar Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde kırmızı beyaza aydınlatıldı

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Amasya'da tarihi yapılar Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde kırmızı beyaza aydınlatıldı
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Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Yeşilırmak kıyısındaki tarihi Yalıboyu evleri ve Kızlar Sarayı kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı. Işıklandırılan yapıların suya yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tarihi yapılar kırmızı beyaza büründü.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarındaki tarihi Yalıboyu evleri, Kızlar Sarayı gibi yapılar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kırmızı beyaz renklerle aydınlatıldı.

Işıklandırılan yapıların suya yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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