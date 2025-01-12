Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın merkeze bağlı Uygur köyünde su kuyusu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, işçilerin toprak altından çıkarılması için yoğun bir çalışma başlatırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Amasya Valisi Önder Bakan göçük altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Canlı yayında açıklama yapan Bakan, "İki vatandaşımız kendi özel arazilerinde bir su kanalı çalışması yapıyorlar. Kendi hidromekleriyle birlikte, kepçeleriyle birlikte yaptıkları kanalda yoğun bir toprak kayması oluşuyor, meydana geliyor. Yaklaşık saat 4.45 civarında. Yarım saat içerisinde bütün ekiplerimiz bu alanda oldu. Ben de araziye geldim onlarla birlikte. Şu anda yaklaşık bir 10 dakika önce, maalesef vatandaşlarımızın can bedenlerine ulaşıldı. Ailelere, köyümüze başta alabiliyorum. Umarım bundan sonra bu şekilde olumsuz haberler yaşamayıp, tekrar baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi. İşçileri çıkarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.