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Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

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Amasya'nın Uygur köyünde su kuyusu sondajı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Amasya'nın merkeze bağlı Uygur köyünde su kuyusu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, işçilerin toprak altından çıkarılması için yoğun bir çalışma başlatırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Amasya Valisi Önder Bakan göçük altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Canlı yayında açıklama yapan Bakan, "İki vatandaşımız kendi özel arazilerinde bir su kanalı çalışması yapıyorlar. Kendi hidromekleriyle birlikte, kepçeleriyle birlikte yaptıkları kanalda yoğun bir toprak kayması oluşuyor, meydana geliyor. Yaklaşık saat 4.45 civarında. Yarım saat içerisinde bütün ekiplerimiz bu alanda oldu. Ben de araziye geldim onlarla birlikte. Şu anda yaklaşık bir 10 dakika önce, maalesef vatandaşlarımızın can bedenlerine ulaşıldı. Ailelere, köyümüze başta alabiliyorum. Umarım bundan sonra bu şekilde olumsuz haberler yaşamayıp, tekrar baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi. İşçileri çıkarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Türkiye'de iş kazalarında yüzlerce işçi ölüyor. Neden?.. Çünkü, insanın değeri yok. İş güvenliği tedbirleri yok, vicdan yok, denetim yok. Bencillik var, göz yumma var,kayırmacılığa var, kar hırsı var!Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yazık oluyor insanımıza, ailelerine!..

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Vefa adamdır gerisi akpnin yalakalarıdır

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Vefa seni çok seviyorum Hocam

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Haber YorumlarıHarun Köçer:

Neden bu ölenlerin içinde siyasetçi ve zengin çocukları yok neden hep gariban ve fakirler ölüyor ....

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun nur içinde yatsınlar

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

HABER BAK FACİA ÜLKENİN DURUMU BU FACİA DEĞİL OLAĞAN.

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Dikkatsizlik tedbirsizlik önlem almama her şey var. Sonuç bu.

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