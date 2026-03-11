Haberler

Amasya'da şehidin son isteği bu yıl da yerine getirildi

Amasya'da şehidin son isteği bu yıl da yerine getirildi
Mardin'de 43 yaşında şehit düşen Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın 10 yıl önceki son isteği olan Amasya çöreği, bu yıl da meslekdaşlarına gönderildi.

Mardin'de 43 yaşında şehit düşen Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın 10 yıl önceki son isteği olan Amasya çöreği, bu yıl da meslekdaşlarına gönderildi.

Mardin'de 7 Nisan 2016'da şehit düşen Erkan Başpehlivan'ın son isteği olan Amasya çöreği, 10 yıldır her sene Mardin'deki meslekdaşlarına gönderiliyor.

Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlattığı çörekleri, Amasya Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl da Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere gönderdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
