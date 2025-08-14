Amasya'da Samanlık Yangını: 20 Ton Saman Yandı
Suluova ilçesinde Eymir Mahallesi'nde çıkan yangında 20 ton saman kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
İlçenin Eymir Mahallesi'nde Cemalettin Öztürk ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında 20 ton saman yandı.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel