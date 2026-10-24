Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da polis, özel gereksinimli 15 öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da polis, özel gereksinimli 15 öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Özel gereksinimli 15 öğrenci için düzenlenen doğum günü etkinliğinde polisler, pastayı öğrencilerle birlikte kesti.

AMASYA'da polis ekipleri, özel gereksinimli 15 öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı. Öğrenciler için hazırlatılan pasta, okulda düzenlenen etkinlikte kesildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen doğum günü etkinliğine katılan polisler, onların mutluluğunu paylaştı. Öğrencilerle yakından ilgilenen polisler, doğum günü pastasını da onlarla birlikte kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi

Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama

Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
ABD'yi alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu

Alarma geçiren uyarı! Kaçar gibi personel çekmenin nedeni belli oldu
Sincan'da zincir market müşterilerin çantasını bantlayıp dolaba kilitledi! Belediye tebligat gönderdi, uygulama kaldırıldı

Çantaları bantlayıp dolaba kilitlediler! Belediye devreye girdi
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu